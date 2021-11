Nel giorno dell'esordio di Sergio Ramos, Messi con tre assist trascina i parigini a una vittoria di rimota in casa del St. Eyienne (13^ in 15 gare di Ligue 1 con la seconda in classifica staccata di 14 punti). Nel finale brutto infortunio alla caviglia per Neymar, uscito piangendo in barella