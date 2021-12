Donnarumma: "Al Psg mi hanno accolto alla grande"

Il portiere azzurro racconta i primi mesi a Parigi: "Da quando sono arrivato mi trovo bene, darò sempre il massimo per questa maglia prestigiosa che merita rispetto. All'interno dello spogliatoio tutti siamo dei leader, cerco di dare una mano ai più giovani" Condividi

Dieci presenze, 900 minuti in campo e tre clean sheet. Sono i numeri dei primi mesi di Gigio Donnarumma con la maglia del Paris Saint Germain. Un'esperienza iniziata nel migliore dei modi per il portiere, soddisfatto di quanto fatto finora: "Da quando sono arrivato mi trovo bene - spiega Donnarumma in un'intervista al sito del Psg - L'inizio non è stato facile perché non conoscevo i compagni di reparto, ma adesso ci capiamo bene e siamo un grande gruppo. Mi hanno accolto benissimo. Sto imparando in fretta il francese, mi faccio capire alla grande. Devo ringraziare i preparatori dei portieri, sto benissimo con tutti. Sono molto contento anche dell'accoglienza dei tifosi, darò sempre il massimo per questa maglia perché è prestigiosa e merita tanto rispetto".

"Non sentire la pressione è una mia forza" leggi anche Mbappé da record: è il più giovane a fare 30 gol Donnarumma si è soffermato sulle sue caratteristiche, parlando dei punti di forza: "Sono un motivatore, cerco di motivare il gruppo. Tutti siamo dei leader. L'importante è essere squadra, aiutarci uno con l'altro. Questa è la cosa più importante. Non sentire la pressione è sempre stata una mia forza sin dall'inizio, quando andavo in campo ero molto avvantaggiato. Giocare a 16 anni a San Siro, con tanta gente, non era facile. Ho gestito tutto bene. Cerco di mantenere la calma anche nei momenti difficili, questo è fondamentale per un portiere per arrivare a livelli altissimi. Rimanere sempre concentrato, attivo sulla palla e pensare a ciò che potrebbe accadere dopo. Essere veloce è una delle mie qualità, nonostante la mia altezza. Lavoro sull'agilità e i movimenti a breve tratto, questo mi facilità e non è un difetto per me".