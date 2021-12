Durante la festa per il 23esimo compleanno dell'attaccante francese, i suoi compagni di squadra gli hanno regalato una maglietta speciale per convincerlo a rimanere al Psg: il contratto di Mbappè scadrà infatti al termine della stagione in corso e su di lui è molto forte il pressing del Real Madrid

Definirlo un indizio di mercato è forse un po' troppo, ma quanto accaduto durante la festa di compleanno di Kylian Mbappè è sicuramente un segnale chiaro di quanto i propri compagni di squadra lo vogliano ancora al Psg anche nelle prossime stagioni. L'attaccante francese ha infatti ricevuto in dono per il suo 23esimo compleanno una maglietta del Paris Saint-Germain con il numero 2050, come quelle che solitamente vengono mostrate dopo un rinnovo di contratto. Sulla particolare divisa si intravedono anche alcune scritte che, secondo alcuni media francesi, sarebbero delle frasi di convincimento da parte dei compagni di squadra a rimanere al Psg. Il futuro di Mbappè è infatti quantomai in bilico, visto che il suo contratto con il club francese scadrà al termine della stagione in corso e il pressing del Real Madrid è forte, come già dimostrato l'estate scorsa. La società di Florentino Perez è già pronta a sferrare l'assalto decisivo e accaparrarsi Mbappè a parametro zero nel 2022.