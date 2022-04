Nuovo importante traguardo nella carriera della giovane Stephanie Frappart: sarà lei ad arbitrare la 105^ finale di Coppa di Francia, che si giocherà il prossimo 7 maggio allo Stade de France di Saint-Denis (alle porte di Parigi) e vedrà sfidarsi Nizza e Nantes. Il Comitato Esecutivo della Federcalcio francese ha reso noto oggi la decisione di assegnare la direzione di gara a un arbitro donna, per la prima volta nella storia della competizione. "Sono felice e fiera di aver ricevuto questo incarico e ringrazio la Federcalcio per la fiducia in me riposta. Mi piace molto la Coppa di Francia, è un torneo importante del calcio francese che mescola il calcio professionistico a quello dilettantistico", queste le dichiarazioni della Frappart rese pubbliche dal sito della FFF.