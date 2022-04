Donnarumma: "Resto al PSG e punto alla Champions"

"Resto al PSG e proverò a vincere la Champions League". È questo l'auspicio di Gianluigi Donnarumma, che intervistato in esclusiva da Gianluigi Bagnulo, commenta la stagione vissuta in Francia. Dopo il pareggio con il Lens i parigini hanno conquistato per la decima volta il titolo della Ligue 1: "È stata una bella soddisfazione. Per me si è trattato di un anno di ambientamento, ma sono davvero contento per com'è andata. Ci dispiace aver dato una delusione ai nostri tifosi in Champions League, ma proveremo a rifarci". I tifosi parigini hanno deciso di lasciare lo stadio in segno di protesta proprio nel match decisivo per la vittoria del campionato: "Ci è dispiaciuto molto anche perché ci hanno sempre supportato e sono stati il nostro dodicesimo uomo in campo. Li capiamo, anche noi volvamo fare bene in Europa: abbiamo sofferto nello spogliatoio dopo l'eliminazione, ma l'obiettivo di questa sera era vincere lo scudetto e in futuro proveremo a rifarci anche in Champions".