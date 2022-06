Neymar, atterraggio d'emergenza per il suo volo

Calcio

Il centrale ex Bayern e Roma ha rivelato recentemente di aver chiamato il figlio “Munich” ovvero “Monaco” per via del legame con la città tedesca dove arrivò ad appena 17 anni. La leggenda ghanese non è però l’unico calciatore ad aver dato un nome particolare al proprio figlio: da Beckham a Piqué, ma anche Totti, Fabregas e tanti altri