Ha giocato per quasi trent'anni nello stesso club e tanto basta per fare di lui un profilo da record. Vincent Manceau , difensore centrale classe 1989, ha annunciato il suo addio all' Angers, club di Ligue 1, dove era arrivato per la prima volta nel 1995, all'età di sei anni. Avviando una storia che è andata avanti fino ad oggi, prima percorrendo la trafila nel settore giovanile e poi giocando 384 partite (con 5 reti e 8 assist) con la prima squadra .

Manceau e la lettera di addio all'Angers

Dall'esordio in prima squadra, risalente al 2008, sono passati 14 anni. Di queste stagioni, sei hanno visto il difensore giocare in Ligue 2 e sette in Ligue 1, dove l'Angers è stato promosso nel 2015. Manceau le ha trascorse entrando nel ristretto elenco dei giocatori capaci di militare in una sola squadra per tutta la carriera: come Totti, Maldini, Puyol e Carragher. Per raccontare l'addio, il giocatore si è affidato a una lunga lettera postata su Twitter: "Ho chiamato il presidente per condividere la mia decisione. Questa decisione, che ho preso da alcune settimane, è stata straziante. È con la gola stretta e una forte emozione che vi annuncio che ho deciso di non prolungare la mia storia d'amore con il mio club, l'Angers - spiega - 27 anni di storia da bambino a uomo, da tifoso prima di approdare nel mondo professionistico e quindi da calciatore. 27 anni di pura felicità, gioie di vivere, incontri d'oro e momenti indimenticabili durante la mia formazione e i miei anni professionali".