Il Lione a Textor: la cessione è ufficiale

Jean-Michel Aulas, presidente del club francese, ha annunciato in conferenza stampa di aver avviato trattative con la società americana Eagle Football Holdings LLC, della quale John Textor è il CEO, in vista dell'acquisizione delle quote di maggioranza dell'OL Groupe

Il Lione è americano. I principali azionisti dell' OL Groupe , la holding che possiede il club, hanno annunciato di aver avviato le trattative con la società statunitense Eagle Football Holdings LLC , per l'acquisizione delle quote di maggioranza del club . Il progetto è stato presentato da Jean-Michel Aulas , presidente del Lione da 35 anni, e John Textor , imprenditore americano. I due sperano di poter costuire insieme il nuovo modello per le squadre di calcio del domani e di imporsi nel calcio mondiale. A tal proposito, l'obiettivo di Aulas e Textor è quello di riuscire ad acquistare i più grandi giocatori del mondo ma anche di poter permettere ai giovani di esprimere il loro potenziale.

Textor: "Vogliamo vincere in campionato e in Europa"

leggi anche

Lacazette torna al Lione: contratto di tre anni

"Quello che è stato costruito in 35 anni è molto apprezzato nel mondo del calcio", ha dichiarato Aulas. "Abbiamo conquistato 71 titoli dal mio arrivo nel 1987, con John metteremo il calcio al centro del nostro sviluppo e condivideremo tanta gioia". Alle parole di Aulas hanno fatto seguito quelle di Textor: "Ho un vero amore per il calcio e non mi sono mai visto come un investitore. L'OL è enorme e abbiamo un presidente che ha svolto un grandissimo lavoro. Sono qui come risorsa, vogliamo vincere in campionato e in Europa".