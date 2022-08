CLASSIFICA

Dopo la vittoria della sua prima Supercoppa di Francia contro il Nantes, con tanto di gol e premio di Mvp, Leo Messi vede sempre più vicino il primato dell'amico ed ex compagno di squadra Dani Alves. Solo tre trofei li separano: la distanza verrà colmata già in questa stagione? Alle loro spalle altri nobili ex del Barcellona, rivali storici e qualche sorpresa. Non mancano rappresentanti del campionato italiano