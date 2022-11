Paulo Fonseca si racconta in esclusiva a Sky Sport

Paulo Fonseca si è raccontato a 360° in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Sono i tanti i temi affrontati nell'intervista curata da Valentina Mariani: dal suo presente al Lille al passato, soffermandosi in particolare sugli anni trascorsi a Roma, squadra che ha allenato tra il 2019 e il 2021. In primo piano anche il suo rapporto con José Mourinho, così come gli obiettivi personali e di squadra. E poi, il toccante ricordo della sua fuga da Kiev, quando è scoppiata la guerra in Ucraina: "Un momento di panico per tutti, era impossibile uscire dalla città". Una intervista esclusiva che sarà in onda su Sky Sport 24 alle alle 12, alle 14.30 e alle 21.