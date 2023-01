L’avversario non era certo il Real Madrid, ma il più modesto Pays de Cassel, sesta serie francese. Ma il PSG non ha preso l’impegno sotto gamba, anzi. Tanto che Galtier per questo impegno di Coppa di Francia ha schierato quasi tutti i suoi pesi massimi davanti: non Messi, ma Neymar e Mbappé titolari. E il fuoriclasse francese, non si è fatto pregare mettendo a segno uno storico poker. Tre reti nel primo tempo, due nella ripresa. Nessuno, prima di Kylian, aveva mai realizzato cinque gol in una sola partita, in una gara ufficiale. C’è riuscito lui, in una gara che non passerà alla storia per difficoltà, che ha visto andare in rete anche Neymar e Soler. Un anno fa, in questo stesso periodo, la squadra allora di Pochettino venne eliminata ai rigori dal Nizza. Galtier non ha voluto rischiare, mandando in campo dall’inizio tra gli altri anche Sergio Ramos e Keylor Navas, eterno partente ma forse davvero all’ultima gara con i parigini. La copertina però se l’è presa tutta Mbappé, con una manita che fa la storia. E la storia sarà tutt’altra agli ottavi, dove il PSG troverà il Marsiglia. Altro che sesta serie.