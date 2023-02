Altra serata complicata per il campionato francese sul fronte della sicurezza e dell’ordine pubblico. Come successo forse già troppe volte negli ultimi mesi, anche prima della sfida tra Clermont e Marsiglia sono stati registrati pesanti scontri tra le due tifoserie all’esterno dello stadio Gabriel Montpied. Per disperdere le persone e interrompere i disordini i poliziotti sono stati costretti a intervenire attraverso un massiccio uso di lacrimogeni che, causa il forte vento, hanno invaso il terreno di gioco e gli spalti, causando diversi problemi agli spettatori e ai giocatori, appena entrati in campo. Lo stesso Tudor, allenatore del Marsiglia, è stato tra i primi a chiedere all’arbitro di rinviare la partita, che è poi cominciata con 50 minuti di ritardo.