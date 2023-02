Alessandro Del Piero torna sulla vittoria allo scadere del PSG contro il Lille grazie a una punizione magistrale dell'argentino: "Mi sono emozionato. Ha segnato in una fase particolare della partita, in una gara già di per sé particolare per il suo andamento. Questo gol è frutto di due cose: ovviamente della bravura di Leo, ma anche della sua capacità di saper vincere la battaglia psicologica di quel momento"