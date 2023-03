Il quotidiano francese L’Equipe ha pubblicato la classifica dei 30 calciatori più pagati in Ligue1. Non sorprende vedere una top 10 tutta targata Psg con in testa il fuoriclasse Kylian Mbappè, seguito da Neymar e Leo Messi. Il primo “non parigino” è all’11mo posto ed è Ben Yedder del Monaco. Ecco di chi sono i 30 stipendi più onerosi del campionato francese

I GIOCATORI PIU' PAGATI IN PREMIER LEAGUE