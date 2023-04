Finale senza storia a Parigi. Il Tolosa travolge 5-1 il Nantes e si aggiudica il trofeo per la seconda volta nella sua storia. Davanti al presidente della Repubblica Emmanuel Macron, partita già decisa all'intervallo con le doppiette di Costa e Dallinga. Nella ripresa pokerissimo di Aboukhlal e gol di Blas per gli sconfitti

Il Tolosa, dodicesimo in classifica in Ligue1, vince la Coppa di Francia per la seconda volta nella sua storia, a distanza di 66 anni dal primo titolo. Travolto 5-1 il Nantes in una finale senza storia. Festeggia Red Bird, il fondo proprietario del Milan, che acquistò il club francese nel 2020, lo ha riportato in massima serie e ora lo proietta addirittura in Europa. Con la vittoria della coppa nazionale, il Tolosa ha centrato anche la qualificazione alla fase a gironi della prossima Europa League.