Brutto incidente a cavallo per il portiere del Psg a El Rocío (provincia di Huelva, in Andalusia). Secondo quanto riporta Marca, il 29enne spagnolo ha subito un trauma cranico, è stato intubato e trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale Virgen del Rocío, dove si trova ricoverato. Le sue condizioni sarebbero stabili ma gravi Condividi

Paris Saint-Germain in ansia per le condizioni di Sergio Rico. Il portiere dei parigini, sabato 27 maggio in panchina a Strasburgo in occasione del pareggio che ha consegnato la Ligue 1 agli uomini di Galtier, è stato vittima di un brutto incidente da cavallo a El Rocío, in Andalusia, nella mattinata di domenica 28 maggio. Il giocatore, 29 anni, era volato in Spagna subito dopo la partita. Secondo quanto riportato da Muchodeporte, da Marca e dagli altri principali media spagnoli, l'ex Siviglia avrebbe subito un trauma cranico e sarebbe stato trasportato d'urgenza in elicottero al vicino ospedale Virgen del Rocío. Le sue condizioni sarebbero stabili ma gravi. Marca ha inoltre ricostruito la possibile dinamica dell'incidente: Sergio Rico sarebbe caduto e sarebbe poi stato colpito dal cavallo sul collo.

I messaggi di Psg e Siviglia Con un tweet il Psg ha espresso la sua vicinanza al proprio assistito e alla famiglia: "Il Paris Saint-Germain ha appreso dell'incidente di Sergio Rico ed è in costante contatto con i suoi famigliari, a cui va il pieno sostegno della nostra comunità", si legge nella nota. Anche il Siviglia ha voluto mandare il proprio in bocca al lupo al suo ex portiere: "Molta forza e pronta guarigione".

