Sono stati mesi difficili per Sergio Rico, dopo il brutto incidente a cavallo dello scorso maggio. Il portiere del Psg aveva subìto un trauma cranico a El Rocío (in Andalusia) ed era stato trasportato d'urgenza in elicottero all’ospedale Virgen del Rocío di Siviglia , dove da allora le sue condizioni sono fortunatamente in costante miglioramento. Dopo il risveglio dal coma il 19 giugno e a distanza di quattro giorni da quando è uscito dalla terapia intensiva, Sergio Rico ha parlato per la prima volta dal grave incidente a cavallo che lo aveva ridotto in fin di vita tramite una storia su Instagram . Ora è sua moglie a dare degli aggiornamenti sulle sue condizioni tramite alcune foto condivise sui social.

Il messaggio per la moglie sulla lavagna

Alba Silva, la moglie di Sergio Rico, ha voluto ringraziare per i tanti messaggi d'affetto che le sono arrivati in questo periodo e lo ha fatto condividendo anche uno scatto in cui si vede il portiere sul lettino della struttura che lo ospita. "Non ho molto da insegnarvi o da dirvi, o forse sì, perché potrei scrivere un libro con tutte le emozioni che ho provato in questi due mesi, ma preferisco stare con ciò che è importante. Siamo qui e non avrò una vita da ringraziare per tanto amore in ognuno dei tuoi gesti e messaggi. Grazie e grazie ancora". Tra le foto anche un messaggio sulla lavagnetta scritto dal portiere per lei: "Buongiorno bambina! Non c'è dubbio che ti sceglierei ancora una e mille volte. Il mio tesoro più grande, senza dubbio, sei tu. Io ti amo con tutto il mio cuore".