Il Paris Saint-Germain riparte dopo la sconfitta di Newcastle in Champions e torna al successo in campionato. Ma nel 3-1 campo del Rennes non c'è la firma di Mbappé, a secco per la 4^ gara di fila. E protagonista all'85' di un clamorosso gol sbagliato a porta vuota, dopo aver saltato mezza squadra avversaria... Da top 5 horror!