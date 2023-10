Il Ministro dell'Interno francese ha detto, in un'intervista su una tv transalpina, che il giocatore avrebbe legami con i "Fratelli Musulmani", organizzazione islamica internazionale. L'ex Real aveva postato nei giorni scorsi un messaggio a sostengo dei palestinesi a Gaza

Benzema diventa un caso politico in Francia. Il Ministro dell'interno francese, Gérald Darmanin, in un'intervista a CNews ha infatti affermato che l'attaccante - oggi all'Al Ittihad - avrebbe legami con l'organizzazione islamica. "Il signor Karim Benzema ha legami noti con i 'Fratelli Musulmani'" sono state le dichiarazioni di Darmanin. I Fratelli Musulmani sono tra i gruppi islamici più forti nel mondo arabo. Dall'Egitto, dove sono nati a inizio '900, hanno esteso la loro influenza in larga parte del mondo arabo e da alcuni sono considerati vicini ai gruppi più radicali.