Il Paris Saint Germain ha vinto lo scontro diretto contro il Monaco e ha rafforzato il suo primato in classifica, ma per Gigio Donnarumma non è stata una serata brillante. Il momentaneo pareggio del Monaco (1-1) è nato da un suo clamoroso errore con i piedi: distratto sulla pressione di Balogun, ha dovuto accelerare la giocata all'improvviso e ha regalato il pallone al giapponese Minamino, perfetto invece con il sinistro. I suoi compagni di squadra sono stati però sul pezzo e il PSG non ha risentito dello svarione