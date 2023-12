Continua il periodo no di Donnarumma: dopo le difficoltà contro il Newcastle in Champions League e il Monaco in campionato, viene espulso al 10’ di Le Havre-PSG con un rosso diretto per fallo pericoloso ai danni di Casimir. L'attaccante manda fuori tempo il portiere, che esce fuori area con un intervento scomposto. I parigini hanno poi vinto la partita per 0-2

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ