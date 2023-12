La commissione disciplinare della LFP ha fermato per due giornate il portiere della Nazionale, dopo l'espulsione diretta al 10' di Le Havre-Psg per un'entrata in ritardo (e in gioco pericoloso) su Josué Casimir

Donnarumma non difenderà i pali del Paris Saint-Germain contro Nantes (sabato 9 dicembre) e Lille (domenica 17 dicembre). Il portiere della Nazionale è stato infatti squalificato per due partite di Ligue 1 dalla commissione disciplinare della LFP (Ligue de Football Professionnel): l'ex Milan era stato espulso dopo soli 10 minuti nell'ultimo match vinto dal suo Psg contro il Le Havre, dopo un'entrata in ritardo e a gamba alta sull'attaccante avversario Josué Casimir. Nonostante un match giocato per oltre 80' in inferiorità numerica la squadra parigina era comunque riuscita a vincere grazie alle reti di Mbappé e Vitinha. Nelle prossime due gare Luis Enrique dovrà fare a meno del suo portiere titolare e affiderà la porta al 22enne spagnolo Arnau Tenas.