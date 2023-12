Violenta rapina ai danni del 3° portiere del Psg

Secondo quanto riportato da RMC Sport e BFM TV il terzo portiere del PSG Alexandre Letellier e i suoi familiari hanno subito l'assalto di una banda di ladri violenti nella notte tra lunedì e martedì, all'interno della loro abitazione di Yvelines. Intorno alle 2 di notte il giocatore e la sua compagna sono stati svegliati dalla sirena dell'allarme, che segnalava un'intrusione nel giardino della loro abitazione. I due hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. La banda, composta da quattro persone ha fatto in tempo a entrare in casa e a sequestrare temporaneamente la coppia e i loro figli di 2 e 6 anni. Sotto la minaccia di un coltello gli aggressori hanno si sono fatti consegnare denaro e gioielli, ricorrendo alle manieri forte (la compagna del portiere è stata colpita sul viso). Il rapido intervento della polizia francese ha permesso di arrestare tre dei quattro malviventi- due minorenni e un adulto - che sono poi stati posti in custodia dalla polizia giudiziaria di Versailles. Sul posto è stato rinvenuto un coltello, probabilmente quello usato per minacciare la famiglia di Letellier. Un agente di polizia è rimasto ferito al ginocchio durante l'arresto dei tre (un ragazzo di 21 anni e due di 16). Durante le perquisizioni personali sono stati ritrovati oggetti trafugati all'interno dell'abitazione di Letellier. Quello della scorsa notte è l'ennesimo furto o rapina all'interno delle case dei giocatori del club parigino, un fenomeno che è prepotentemente dilagato negli ultimi anni.