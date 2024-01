Supercoppa dolceamara per il Paris Saint-Germain: il club francese deve far fronte all'infortunio di Milan Skriniar, costretto ad uscire dal campo intorno al 71' della sfida di ieri, 3 gennaio, contro il Tolosa. Quello che sembrava essere un duro colpo alla caviglia sinistra potrebbe rivelarsi più serio del previsto: secondo gli ultimi aggiornamenti, provenienti da RMC Sport, il difensore ex Inter potrebbe addirittura doversi sottoporre ad un'operazione. Si prospetterebbe, perciò, un lungo stop: in attesa degli esami strumentali, Luis Enrique - che aveva definito "non banale" l'entità dell'infortunio nel post partita - rischia di non averlo a disposizione fino alla fine della stagione.