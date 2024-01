L'attaccante del Paris non ha sciolto le riserve sul suo futuro dopo la vittoria della Supercoppa di Francia: "Abbiamo un accordo con il presidente per cui tutte le parti sono tutelate. Il mio futuro non è una situazione interna al club"

"Ancora non ho preso una decisione". È tuttora un rebus irrisolto il futuro di Kylian Mbappé. A segno nella Supercoppa di Francia vinta contro il Tolosa, il francese non ha sciolto le riserve sul suo destino la prossima estate. Da una parte il contratto in scadenza con il Paris a giugno, dall'altra il costante interesse del Real Madrid. "Ancora non ho preso una decisione - ha detto Mbappé in mixed zone - ma abbiamo un accordo col presidente per cui tutte le parti sono tutelate. Il mio futuro non è una situazione interna al club".