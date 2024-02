In meno di 24 ore il giapponese ha giocato con la sua nazionale per la Coppa d'Asia in Qatar e poi con il Monaco in Ligue1. Una di sabato, l'altra di domenica: due partite ravvicinate giocate a 6000 km di distanza l'una dall'altra

Il sabato la Coppa d’Asia con il Giappone , la domenica la Ligue1 con il Monaco . Il weekend è stato piuttosto impegnativo per Takumi Minamino , centrocampista del Monaco e della nazionale giapponese. Prima una partita in Qatar con la sua nazionale, poi, il giorno dopo, di nuovo in campo, a sei mila km di distanza , in Francia con la squadra di club. Due partite importanti, non due amichevoli, per il 29enne. E in mezzo un volo da Doha alla Francia. Il tutto -pensate un po’- in meno di 24 ore, tra sabato 3 e domenica 4 febbraio.

Minamino, 2 gare in 2 giorni a 6mila km di distanza

Il super weekend del giapponese del Monaco ed ex Liverpool è iniziato sabato pomeriggio all’Education City Stadium vicino a Doha, in Qatar: quarti di finale di Coppa d’Asia, con il Giappone poi eliminato dall’Iran, che vince 2-1. Minamino inizia in panchina ed entra al 67’ minuto. Sono circa le 15.30 del pomeriggio (ora francese). Nemmeno un tempo intero, insomma, per Minamino, che smaltita l’uscita di scena del Giappone monta immediatamente su un volo per la Francia. Destinazione Monte Carlo, per la 20esima giornata di Ligue1, e la sfida in programma domenica. Il Monaco scende in campo allo Stade Louis II, calcio d’inizio è alle 13, avversario il Le Havre (finirà 1-1). Anche qui, Minamino parte in panchina ed entra nel secondo tempo. Al 71’ il suo ingresso in campo, sono circa le 14.30 e dalla partita giocata a 6mila km di distanza con il Giappone non è trascorso nemmeno un giorno. In un weekend, per Minamino, davvero da record.