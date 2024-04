In semifinale di Coppa di Francia, il fuoriclasse francese protagonista nel bene e male nel primo tempo. Prima si procura e si fa parare un rigore dal portiere del Rennes Mandanda. Pochi minuti dopo, su gran lancio lungo dell’ex napoletano Fabian Ruiz, prende palla al limite dell’area, si libera di un difensore e conclude in porta. Tiro deviato da un difensore che non evita la rete che porta il Psg in finale, che si giocherà il 25 maggio a Lille contro il Lione

