Il Psg vince anche la Coppa: battuto 2-1 il Lione

Dopo aver dominato il campionato, la squadra di Luis Enrique vince anche la Coppa di Francia battendo in finale il Lione nell'incontro giocato allo Stade Pierre-Mauroy di Lilla. Di Dembélé e Fabian Ruiz, entrambe nel primo tempo, le reti decisive. Inutile il gol di O'Brien nella ripresa. Nell’ultima partita di Mbappé con il Psg arriva dunque la 15^ vittoria per il club parigino in questa competizione

