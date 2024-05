Il giocatore del Monaco Camara è stato squalificato per 4 giornate per aver messo del nastro bianco sullo stemma color arcobaleno presente sul davanti delle maglie di tutti i club della Ligue 1 nell'ultima giornata della stagione

Squalifica di quattro giornate per Mohamed Camara. È questa la decisione presa dalla Ligue de Football Professionnel: "Dopo aver ascoltato il giocatore Mohamed Camara, e preso atto del suo rifiuto durante la riunione di realizzare una o più azioni di sensibilizzazione sulla lotta contro l'omofobia, la Commissione ha deciso di imporre quattro partite di sospensione". Il centrocampista del Monaco è stato squalificato per aver messo del nastro bianco sullo stemma color arcobaleno presente sul davanti delle maglie di tutti i club della Ligue 1 nell'ultima giornata della stagione. Camara aveva anche nascosto lo stemma sulla manica durante la vittoria per 4-0 del suo Monaco nella sfida contro il Nantes. A seguito di tale atto, il ministro dello sport francese, Amelie Oudea-Castera, aveva chiesto "le sanzioni più severe per un comportamento inaccettabile". Il suo allenatore, invece, Adi Hütter ha affermato che il club sostiene la campagna anti-omofobia e che si è trattata di una "iniziativa personale" del giocatore.