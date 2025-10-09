Esplora tutte le offerte Sky
il personaggio

Je suis Mbappé, Ethan Mbappé

Simone Dagani

©Getty

Il fratellino di Kylian ha solo 18 anni, una carriera ancora tutta da costruire ma personalità da veterano. Nell'ultimo turno di Ligue 1 ha segnato proprio contro il Psg, l'ex squadra sia sua sia del fratello, a cui non ha disdegnato di rivolgere un'esultanza con dei toni vagamente polemici. Il tutto per la gioia dell'altro Mbappé, quello del Real Madrid, incontentibile in tribuna

