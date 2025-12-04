Il Lens sta cercando di riscrivere la storia del calcio francese

I 'Sang et Or' (sangue e oro) hanno conquistato il primato in Ligue 1 nonostante la loro potenza economica sia un decimo di quella del colosso Paris Saint-Germain, secondo e dietro di un punto. Una storia da outsider, a caccia dell'impresa, grazie al talento ritrovato dell'ex Udinese Florian Thauvin, tornato in patria (e in nazionale) con uno status tutto nuovo, in campo e nello spogliatoio