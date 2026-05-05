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il talento

Renato Marin, il portiere del futuro che gioca come un centrocampista

Alessandro Sugoni
©Getty

Vent'anni ancora da compiere, personalità da veterano e piedi da regista. Il portiere italo-brasiliano, legatissimo alla famiglia, ha un passato con la Roma e ha sempre risposto alle chiamate delle giovanili azzurre. Ora l'ultimo passo: il Paris Saint-Germain, dove sta trovando sempre più spazio come possibile erede di Donnarumma

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