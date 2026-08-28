Psg, divieto di usare i cellulari per i calciatori delle giovanili

Digital detox al Psg. I calciatori delle giovanili, infatti, potranno utilizzare il cellulare al massimo un'ora al giorno, dalla domenica sera al venerdì. E durante i fine settimana, lo stesso, in caso di trasferte sportive. Il programma è pensato per tutelare i periodi dedicati alla concentrazione e al recupero, incoraggiare una maggiore interazione tra i giovani giocatori e promuovere un rapporto più sano con gli schermi. Vengono proposte attività alternative, come l'uso di pianoforti