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Nimes, Teva Rodriguez è morto a 19 anni dopo un incidente stradale

francia

Il club francese ha annunciato la morte del centrocampista 19enne, coinvolto in un incidente stradale la scorsa domenica. "Molto più che un giocatore, era una leggenda del club, un compagno di squadra prezioso" si legge nel comunicato del Nimes

Il Nimes ha annunciato la morte di Teva Rodriguez, capitano della squadra riserve. Il centrocampista di 19 anni non è sopravvissuto a un grave incidente stradale avvenuto la scorsa domenica. Teva Rodriguez arrivò al club da giovanissimo nel 2012, proveniente dall'Uzès. Fu un giocatore chiave nella generazione del Nîmes Olympique del 2006 e divenne capitano della squadra riserve nel 2026. "Molto più che un giocatore, era una leggenda del club, un compagno di squadra prezioso, un vero amico, sempre animato dalla sua passione per il calcio, dal suo sorriso e dalla sua gentilezza", ha scritto il club nel messaggio di addio.

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