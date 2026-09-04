Momento complicato per la squadra di Luis Enrique, che resta senza successi dopo tre giornate di campionato. Al Parco dei Principi è il Monaco a far festa, bravo a capitalizzare le uniche due vere occasioni avute per rimontare lo svantaggio iniziale e vincere 2-1
Psg-Monaco 1-2
31' Marquinhos (P), 58' Nazinho (M), 72' Idumbo (M)
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery (63' Hernandez); Vitinha, Neves, Ruiz (76' Dro Fernandez); Doué (63' Ferran Torres), Akliouche (68' Dembelé), Kvaratskhelia (68' Godts). All. Luis Enrique
MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Vanderson (52' Teze), Sané, Dier, Nazinho; Camara, Zakaria; Coulibaly (73' Soubeir), Golovin (87' Benzahra), Idumbo (87' Mawissa); Brunner (73' Abline). All. Filipe Luis
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Psg, rinnovano Luis Enrique e 5 giocatori
Ancora prestissimo per ipotizzare scenari nefasti, ma qualche correzione senza dubbio andrà applicata. Il Psg, bi-campione d'Europa in carica, aveva cominciato la stagione con un altro trofeo, la Supercoppa Europea, ma da allora le cose non sono andate nel verso giusto. E così, dopo aver perso la Supercoppa francese (contro il Lens) e pareggiato nelle prime due di Ligue 1, è arrivata anche la prima sconfitta in campionato. 1-2 contro il Monaco al Parco dei Principi, nonostante un primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Marquinhos e con più opportunità di firmare il raddoppio prima dell'intervallo, compresa una traversa dell'ex Akliouche. Nella ripresa, però, al primo tentativo è arrivato il pareggio dei monegaschi: cross del neoentrato Teze e colpo di testa vincente di Nazinho, poi a completare la rimonta al 72' è stato un mancino sul primo palo di Idumbo, bravo a punire un non perfetto Safonov. Le speranze di agguantare almeno un punto per i ragazzi di Luis Enrique, invece, si sono spente sul legno di Ferran Torres in pieno recupero. Mercoledì in Champions la chance di rialzarsi per i parigini, nell'impegno casalingo contro lo Slovan Bratislava.