Ancora prestissimo per ipotizzare scenari nefasti, ma qualche correzione senza dubbio andrà applicata. Il Psg, bi-campione d'Europa in carica, aveva cominciato la stagione con un altro trofeo, la Supercoppa Europea, ma da allora le cose non sono andate nel verso giusto. E così, dopo aver perso la Supercoppa francese (contro il Lens) e pareggiato nelle prime due di Ligue 1, è arrivata anche la prima sconfitta in campionato. 1-2 contro il Monaco al Parco dei Principi, nonostante un primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Marquinhos e con più opportunità di firmare il raddoppio prima dell'intervallo, compresa una traversa dell'ex Akliouche. Nella ripresa, però, al primo tentativo è arrivato il pareggio dei monegaschi: cross del neoentrato Teze e colpo di testa vincente di Nazinho, poi a completare la rimonta al 72' è stato un mancino sul primo palo di Idumbo, bravo a punire un non perfetto Safonov. Le speranze di agguantare almeno un punto per i ragazzi di Luis Enrique, invece, si sono spente sul legno di Ferran Torres in pieno recupero. Mercoledì in Champions la chance di rialzarsi per i parigini, nell'impegno casalingo contro lo Slovan Bratislava.