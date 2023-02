Vittoria allo scadere per il PSG, che supera il Lille grazie a una punizione magistrale di Leo Messi. Dopo essere andata in vantaggio grazie a una perla di Mbappé, la squadra di Galtier si fa rimontare ma nel finale ribalta nuovamente la gara e porta a casa i tre punti. L'unica nota negativa è l'infortunio di Neymar, uscito in barella al 51' per un problema alla caviglia

GLI HIGHLIGHTS DELL'ULTIMA GIORNATA