Terza sconfitta nelle ultime quattro partite al Parco dei Principi per la squadra di Galtier che cade contro il Lorient. A segno Le Fee, Yongwa e Dieng, al Psg (che per 70 minuti ha giocato in inferiorità numerica per l'espulsione di Hakimi) non basta la rete di Mbappé sulla papera di Mvogo

Il Parco dei Principi si è trasformato in un tabù per il Paris Saint Germain. I parigini hanno perso la terza delle ultime quattro partite giocate in casa, cedendo per 3-1 con il Lorient che non vinceva in Ligue 1 dal 12 marzo e in trasferta da 119 giorni. È stato un pomeriggio da incubo per la squadra di Galtier che ha giocato 70 minuti in inferiorità numerica a causa del rosso ad Hakimi, espulso per doppia ammonizione. E adesso la Ligue 1 rischia di tornare in discussione: il Marsiglia, in caso di vittoria con l'Auxerre, può salire a -5 dai parigini quando mancano cinque giornate alla fine del campionato.