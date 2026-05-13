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PSG2
Ligue 1Giornata 29 - mercoledì 13 maggio 2026Giornata 29 - mer 13 mag
Fine
Lens
0 - 2
PSG
Kvaratskhelia K. 29'Mbaye I. 90' + 3'
©Getty
Lens0 - 2 PSG
Kvaratskhelia K. 29'Mbaye I. 90' + 3'
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Lens-Paris Saint Germain 0-2: video, gol e highlights

Bastava un punto alla squadra di Luis Enrique per laurearsi campione di Francia, è arrivata una vittoria, in trasferta, nello scontro diretto con il Lens. Il Paris vince il titolo con una giornata d’anticipo. Gli ospiti la sbloccano con Kvaratskhelia e poi difendono con grandissima attenzione ma anche con sofferenza sulle avanzate del Lens che non riesce a trovare il pareggio: gol annullato a Thauvin nel finale, la chiude Mbaye

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