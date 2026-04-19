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Ligue 1Giornata 30 - domenica 19 aprile 2026Giornata 30 - dom 19 apr
Fine
PSG
Kvaratskhelia K. 90' + 4'
1 - 2
Ol. Lione
Endrick 6'Afonso Moreira 18'
PSG
Kvaratskhelia K. 90' + 4'
1 - 2 Ol. Lione
Endrick 6'Afonso Moreira 18'
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Psg-Lione 1-2: video, gol e highlights

Il Paris Saint-Germain cade in casa contro il Lione: finisce 2-1 al Parco dei Principi. Un ko che riapre la corsa al titolo in Ligue 1, con il Lens a un solo punto anche se con una gara in più. Protagonista Endrick, autore di un grande gol e assist per la squadra di Paulo Fonseca: il Psg paga il turnover e spreca anche un rigore con Gonçalo Ramos. Inutile il gol nel finale di Kvaratskhelia. Il prossimo 13 maggio, lo scontro che potrebbe essere decisivo in casa del Lens

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