Nell'estate del 2011 l'avvento della Qatar Sports Investment con nuovi super fondi per il mercato e l'obiettivo di vincere tutto. L'Europa non ha ancora dato soddisfazioni ma in patria è arrivato l'ottavo campionato nell'arco di undici stagioni: chi c'era (e dove sono oggi) i giocatori della prima Ligue 1 del 2012-13? Solo uno è rimasto nel club (vincendo tutti i titoli), c'è chi gioca nella B brasiliana, chi tra i dilettanti, un proprietario di un club e… chi c'era nell'ultimo Psg prima di Al-Khelaifi &Co?