Live is Life, quando Maradona trasformò un riscaldamento in un’opera d’arte

Prima ancora del calcio d’inizio, quel 19 aprile del 1989 Diego Armando Maradona aveva già vinto. A Monaco il suo riscaldamento sulle note di 'Live is Life' diventa una coreografia spontanea, un frammento eterno di bellezza. E quel momento diventa molto più di un semplice pre-partita: un gesto tecnico diventato arte, destinato a vivere oltre ogni gol, assist o vittoria
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