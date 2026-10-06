Messi, addio all'Argentina: chi c'era al suo esordio (con espulsione) e cosa fa oggi
Nell'agosto del 2005 Leo esordiva in nazionale maggiore venendo espulso dopo appena 43 secondi di partita! Tra i primi compagni a consolare il piccolo Messi proprio quel Lionel Scaloni con cui vincerà la Coppa del mondo molti anni dopo: è un cerchio che si chiude. Tra gli altri ex di quella gara tanti allenatori (anche in Prima categoria italiana) e un… content creator!
Non perderti l'ultima di Messi: live in esclusiva su Sky e NOW nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, all'1
- Sì, strano ma vero, una delle tre espulsioni di Messi nella sua intera carriera è stata all'esordio assoluto con la maglia dell'Argentina. Era il 17 agosto del 2005, amichevole con l'Ungheria. Il futuro capitano e numero 10 esordisce entrando al 64'. 63 minuti e 15 secondi sul cronometro, per l'esattezza…
- Giusto un minuto ed ecco il cartellino rosso, in 43 secondi esatti! Un'espulsione lampo causata da una sbracciata troppo veemente verso l'avversario che lo stava marcando. Tra i compagni argentini che andarono immediatamente a consolarlo c'era anche un suo omonimo: quel Lionel Scaloni con cui vincerà insieme il Mondiale. È un cerchio che si chiude…
- Come non iniziare da lui? Tra i grandi ex di quella squadra c'era soprattutto l'attuale Ct della nazionale argentina. Un cerchio perfetto: ha visto esordire Messi da compagno di squadra, un bambino che iniziava la sua storia con l'Argentina. Lo allenerà alla sua ultima di sempre, 208 gare dopo. E, ovviamente, insieme hanno condiviso la gioia più grande: il Mondiale del 2022.
- Un altro protagonista della chiusura del cerchio di Leo: c'era al suo esordio e ci sarà alla last dance: è il vice di Scaloni e c'era anche al Mondiale trionfale del 2022
- Portiere titolare di quella partita. Oggi fa l'allenatore, è il vice di Fernando "el niño" Torres nella formazione giovanile dell'Atletico Madrid che gioca nella C spagnola.
- Tanti giocatori di quella nazionale sono diventati allenatori… o almeno sono attualmente dei vice. Anche lui fa il secondo, di Arteta all'Arsenal.
- Di quella squadra era il capitano e fu (anche lui) tra i primi a consolare il piccolo Leo dopo l'espulsione. Forse una delle carriere post calco più innovative: oggi fa il content creator (con una sua agenzia chiamata 'Elis Produtora') e ha addirittura lanciato un gioco per smartphone a sfondo calcistico: si chiama 'Match Party' ed è una piattaforma in pixel art dove gli appassionati possono sfidarsi indovinando i risultati delle partite, scalando classifiche e partecipando a quiz e forum
- Indovinate un po'? Fa il vice allenatore. Più precisamente del Porto e assiste il nostro connazionale italiano Francesco Farioli
- Altro allenatore, non vice,ma allenatore per davvero, nel senso di capo allenatore. Guida la squadra riserve dei Newell's Old Boys che - tra l'altro - è anche il primo storico club di Messi da bambino. Un altro cerchio che si chiude…
- Ecco, se in quella partita c'era un giocatore profetizzato come 'nuovo Maradona', quello era Andres D'Alessandro e non (ancora) Leo Messi. Il suo marchio era la "boba", una finta che lo aveva reso celebre in Sudamerica e nel mondo. Lui ha intrapreso la carriera dirigenziale: è stato di recente ds dell'Internacional de Porto Alegre
- Anche lui è figlio della terra di Rosario, la stessa di Messi. Oggi non allena e non fa il dirigente, ma ricopre il ruolo di ambasciatore della 'Asociación Rosarina de Fútbol', campionato regionale argentino
- Nella storia di Messi c'è anche Lisandro Lopez, visto che è stato proprio lui il giocatore sostituito che ha dato vita all'esordio di Leo. Ha giocato fino a 41 anni, si è ritirato appena due anni fa. Oggi non allena e non fa il dirigente: da sempre personaggio molto riservato (che ama la pesca e la lettura), si è allontanato dai riflettori del calcio per scelta.
- Grande bomber che in Italia abbiamo conosciuto benissimo. Oggi allena, anche lui: attualmente è alla guida dell'Atlas, squadra messicana. Aveva iniziato la sua carriera in panchina nelle giovanili del Parma. Ha allenato club in Argentina, Brasile, Emirati Arabi e pure in Qatar.
- Anche lui ha scelto la via della panchina, ma attualmente non ha una squadra. Dal 2023 al 2025 è stato vice di Sylvinho, ex Ct dell'Albania. È anche nel 'Technical Study Group' della Fifa (un gruppo di esperti che monitora, analizza e valuta le partite di tutte le principali competizioni internazionali).
- Una carriera passata quasi interamente in Italia. È un altro allenatore del gruppo, ma non aspettatevi squadre blasonate o nazionali: nella scorsa stagione ha guidato il 'Palermo Calcio Popolare', club di prima categoria!
- Oggi, a 77 anni, potrebbe aver ormai chiuso una lunghissima carriera da allenatore iniziata nel 1981. La sua ultima squadra è stata la nazionale venezuelana, avventura terminata nel 2023. Nelle più recenti interviste rilasciate in Argentina, però, non ha fatto intravedere la certezza di un ritiro dalle scene.