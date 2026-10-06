 Messi Argentina, 21 anni fa il debutto: i compagni di squadra e cosa fanno ora | Sky Sport
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Messi, addio all'Argentina: chi c'era al suo esordio (con espulsione) e cosa fa oggi

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Nell'agosto del 2005 Leo esordiva in nazionale maggiore venendo espulso dopo appena 43 secondi di partita! Tra i primi compagni a consolare il piccolo Messi proprio quel Lionel Scaloni con cui vincerà la Coppa del mondo molti anni dopo: è un cerchio che si chiude. Tra gli altri ex di quella gara tanti allenatori (anche in Prima categoria italiana) e un… content creator!

Non perderti l'ultima di Messi: live in esclusiva su Sky e NOW nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, all'1

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