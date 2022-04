Missione compiuta per i gialloblù, che vincono il girone B di Serie C e tornano in Serie B, campionato dal quale mancavano dalla stagione 2015/16. Anni difficili gli ultimi per il Modena, che dopo aver giocato a lungo in B ed aver assaggiato anche la Serie A dal 2002 al 2004, ha dovuto fronteggiare anche un fallimento e la ripartenza dalla Serie D. Sono stati parecchi i giocatori importanti che a partire dagli anni '90 hanno vestito la maglia del Modena: li ricordi tutti? Riscopriamoli nella nostra gallery