Calciomercato 2025, gli acquisti ufficiali all'estero

Primo giorno di mercato invernale in Francia, così come anche in Inghilterra, e primo affare portato a termine dal Rennes che ha come direttore sportivo Ricky Massara, ex dirigente di Roma e Milan. Torna a giocare nella Ligue 1 Seko Fofana, ex centrocampista dell'Udinese dal 2016 al 2020, che dopo 18 mesi lascia la Saudi Pro League dove ha giocato prima con Al Nassr e poi con Al Ettifaq