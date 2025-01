Le probabili formazioni di Juventus-Milan

Juventus-Milan è la seconda semifinale di Supercoppa. Tra i bianconeri Thiago Motta preferisce McKennie a Cambiaso in difesa, così come Yildiz sulla trequarti a sinistra. Nico Gonzalez in vantaggio su Conceiçao. Nel Milan Sergio Conceiçao prepara il debutto sulla panchina rossonera con il possibile ritorno dal 1' di Tomori in difesa, così come quello di Bennacer a centrocampo. A destra, Pulisic torna titolare

