Il Mondiale per Club, in programma dal 15 giugno, è l'occasione per riammirare campioni che hanno scelto di proseguire la loro carriera fuori dall'Europa, scoprire dove sono finiti molti calciatori passati in Serie A, tra chi ha lasciato il segno e chi è rimasto una meteora, rievocare vecchi tormentoni di mercato. Ecco un elenco diviso per squadre: qualcuno di loro riuscirà a smentire il pronostico di una squadra europea vincente?

di Bernardo Cianfrocca