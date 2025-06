Dopo la visita a Trump alla Casa Bianca, è il giorno dell'esordio anche per la Juve nel Mondiale per Club. Di fronte ci sono i qatarioti dell'Al Ain, vincitori della Champions asiatica nel 2024. Tudor sceglie Savona e Alberto Costa, mentre in attacco Kolo Muani viene preferito a Vlahovic. Alle sue spalle ci sono Conceicao e Yildiz