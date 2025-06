Si avvicina l'esordio della Juventus al Mondiale per Club. La squadra bianconera scenderà in campo contro l'Al-Ain (Emirati Arabi) nella notte italiana di giovedì 19 giugno alle 3.00 a Washington. Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa delle sensazioni in vista del match: "Elkann ci ha dato una grossa carica alla Continassa: è stato chiaro nel dirci di andare al Mondiale con la voglia di vincere, è stato pimpante e chiaro. Ha ribadito messaggi forti e i ragazzi hanno apprezzato ma non abbiamo fissato un obiettivo minimo: non mi sono mai fissato su quello, ci si focalizza solo sul lavoro e su noi stessi". L'allenatore ha parlato anche della sua conferma con rinnovo di contratto: "Non ho mai avuto la sensazione che dentro la squadra regnasse un clima di incertezza, per me è sempre stato tutto molto chiaro, ed ero sicuro che avremmo centrato l'obiettivo Champions: qui al Mondiale non sarà un nuovo inizio, ma la prosecuzione del percorso".