Ulsan-Mamelodi Sundowns 0-1 (gruppo F)

Uno stadio praticamente vuoto e l'allerta meteo con rischio fulmini: è stata sicuramente una partita molto strana quella di Mamelodi Sundowns-Ulsan, prima partita per sudafricani e coreani del gruppo F al Mondiale per club, a Orlando; lo stesso di Fluminense e Borussia Dortmund. Alla fine hanno vinto i Mamelodi 1-0 con gol di Rayners al 36' ma - è qui una delle stranezze - ad assistere alla partita c'erano solo 3.412 spettatori (dati Transfermarkt), in uno stadio da 25 mila posti. Non solo, quando le squadre erano già in campo, l'arbitro francese Clement Turpin ha ordinato a tutti di rientrare negli spogliatoi: il servizio meteo indicava temporali e alto rischio di fulmini. Il fischio di inizio, previsto alle 18 ora locale, e' cosi' slittato alle 19.05.



IL TABELLINO



Marcatore: 36' Rayners

ULSAN (4-4-2): Jo; Trojak, Seo (80' Kang Sang-Woo), Kim, Ludwigson; Lee Chung-Yong (64' Lacava), Jung (73' Lee Jin-Hyun), Bojanic (73' Lee Hui-Guyn), Ko; Um, Farias. All. Kim Pan-Gon

MAMELODI (4-2-3-1): Williams; Mudau, Kekana, Cupido (85' Mvala), Lunga; Allende Bravo, Mokoena; Ribeiro (85' Adams), Sales (65' Matthews), Zwane (77' Aubaas); Rayners (77' Mothiba). All. Cardoso

Ammoniti: Bojanic (U), Mokoena (M)