Non ci sono tante novità per il Bayern Monaco, che ha chiuso al secondo posto in classifica nella fase a gironi (alle spalle del Benfica). In attacco torna Kane, con Olise, Gnabry e Coman alle sue spalle.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Coman; Kane. All. Kompany.